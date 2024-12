Rompipallone.it - Caos Serie A, dramma in casa del Milan: è arrivato un annuncio pesantissimo

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 13 Dicembre 2024 19:00 di AlessiaAncora problemi in: l’ultim’ora ha stupito proprio tutti perché l’in maniera del tutto inaspettata.Nuovo colpo di scena per ildi Paulo Fonseca che ora deve affrontare un’altra grana. Ecco cosa sta succedendo e chesolamente pochi minuti fa.In più occasioni, nel corso di questa stagione 2024/25, ildi Paulo Fonseca è finito sotto la luce dei riflettori sia per i risultati sia per indiscrezioni che si sono susseguite su diversi calciatori rossoneri. Uno di questi è Davide Calabria, che non le ha mandate a dire e si è espresso duramente sui social.Calabria critico: le dure parole del giocatore delSul proprio profilo ‘Instagram’, Davide Calabria ha scritto: “Mi sento in dovere di fare chiarezza.