Caos Milan la decisione di Fonseca | c’entra Theo Hernandez

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 13 Dicembre 2024 11:56 di Giancarlo SpinazzolaIn casaè vera e propria bufera: laclamorosa di Pauloin vista del prossimo turno di campionatoVolano gli stracci in casa, con lo spogliatoio che è sempre più una polveriera. A margine della vittoria contro la Stella Rossa, mister Paulonon le ha mandate a dire: si è scagliato contro alcuni calciatori indicati poco professionali e con un atteggiamento non giusto in campo. Il tecnico si riferiva a, Davide Calabria e Fikayo Tomori in primis, con il terzino francese che anche contro i serbi è risultato il peggiore in campo senza riuscire a dare un valido contributo.Una situazione che al tecnico lusitano non è andata più giù: da qui ladi passare al contrattacco: con lo sfogo in diretta tv ha voluto dare un “avvertimento” ai suoi calciatori, dicendosi pronto anche a lasciarli in panchina per far giocare i protagonisti delFuturo o della Primavera.