Barella | Lo scudetto nel derby rimarrà nella storia

Nicolò, intervistato da Inter Media House insieme a Matteo Darmian e Davide Frattesi, ha condiviso riflessioni su vari aspetti legati al mondo Inter. Ha sottolineato l’importanza dell’armonia nel gruppo: “Sto invecchiando (scherza), ma ogni giocatore è fondamentale, dai giovani ai veterani. Chi è qui da più tempo può trasmettere il significato di indossare questa maglia, ma anche chi è arrivato da poco ha subito colto la voglia di vincere. Questo equilibrio ci rende orgogliosi.”La più grande soddisfazione in nerazzurro“Ho vissuto tanti momenti belli, ma lovinto neldell’Inter. È un ricordo indelebile.”Una sfida sportiva con Frattesi?“Padel, per cambiare racchetta rispetto al tennis!”Descrivere Darmian in una parola:“Signore.”Un rito scaramantico prima delle partite?“Matteo è la nostra mascotte!”Il rapporto con Gigi Riva:“Porto con me il legame speciale che ho con lui.