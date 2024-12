Arena Garibaldi consegnata al Comune la perizia di stima

Leggi su Corrieretoscano.it

PISA – Stadio di Pisa, un altro tuffo nel futuro. Stabilito il valore dell’infrastruttura in visto della eventuale cessione o per stabilire di canone di locazione. L’advisor individuato daldi Pisa ha fornito oggi i risultati del lavoro svolto per l’individuazione del valore dell’– Stadio Romeo Anconetani. Alla società Avalon Real Estate, che vanta una lunga esperienza nel settore, era stato affidato l’incarico di valutazione dello stadio, sia per quanto riguarda l’eventuale cessione, sia per la concessione del diritto di superficie, sia per ladi un canone di locazione per una concessione pluriennale. “Oggi aggiungiamo un altro tassello importante – ha dichiarato il sindaco Michele Conti – del quadro complessivo che riguarda il nostro stadio cittadino. Negli ultimi mesi abbiamo lavorato su due fronti paralleli: da un lato con l’incarico all’advisor, che ringrazio del lavoro svolto, assieme agli uffici comunali coinvolti, che ci permette di avere le carte in ordine nei tempi stabiliti; dall’altro, proseguendo con i lavori di manutenzione straordinaria propedeutici all’aumento di capienza sullo stadio.