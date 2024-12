Isaechia.it - Amici 24, Anna Pettinelli sbrocca con TrigNo e gli assegna un provvedimento disciplinare: ecco perché

La professoressaè ormai convinta che Luk3 non meriti il posto nella Scuola di. Nonostante non sia un suo allievo, lasta da settimane facendo il possibile per metterlo in difficoltà, al fine di trovare qualcuno di artisticamente più valido con cui poterlo sostituire nel talent.Nel Daytime di ieri, ai ragazzi è stata mostrata una clip nella quale l’insegnante era impegnata ad esaminare tantissimi ragazzi. Tra loro, sperava di trovare qualcuno con una personalità più convincente di quella di Luk3.“Secondo me mi si sogna la notte”, ha esordito il ragazzo. Al suo commento si sono aggiunti quelli di tanti altri allievi, che hanno trovato esagerata e al limite del ridicolo quest’ultima mossa della.In particolare,si è permesso di commentare sarcasticamente i talenti che erano sotto provino, con un ghigno a mo’ di presa in giro per la loro scarsa bravura.