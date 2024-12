Ilgiorno.it - Volontari in tutti i supermercati. Colletta alimentare per i bisognosi

Leggi su Ilgiorno.it

"Sabato, facendo la spesa, pensate anche a chi ha meno". L’assessore ai Servizi sociali Francesco Brendolise ha lanciato un appello ai pavesi: "Neidella città fatevi avvicinare dai tantie fate una piccola spesa per chi non ce la fa". Ogni punto di raccolta sarà “adottato“ da una delle associazioni che partecipano allae distribuiranno gli alimenti. "I bisogni aumentano – ha proseguito Brendolise – e vogliamo creare un senso di comunità che vada oltre il Natale. La raccolta, infatti, proseguirà anche a gennaio e in vari momenti dell’anno. Da parte nostra aiuteremmo economicamente i vari gruppi che si occupano della distribuzione". "Sarebbe bello – ha aggiunto il direttore della Caritas, don Franco Tassone – se, come avviene nel mondo anglosassone, ogni struttura che partecipa alla raccolta raddoppiasse quanto viene donato".