Tony Manero è esistito davvero? La febbre del sabato sera è tratto da una storia vera a metà

Il film Ladelsi basa su un articolo di New York Magazine del 1976, che ha introdotto il personaggio di Vincent come un giovane italoamericano re della discoteca. Tuttavia, l’autore Nik Cohn confessò anni dopo che il racconto era una completa invenzione, ispirata a un mod britannico che conosceva negli anni ’60. Nonostante ciò, il film è diventato un fenomeno culturale che ha definito l’era della disco.Ladelha segnato un’epoca, trasformando John Travolta in una star e rendendo la colonna sonora dei Bee Gees una delle più vendute di sempre. Ma pochi sanno che l’origine dellaè, in realtà, una bugia. La trama si ispira a un articolo di New York Magazine, Tribal Rites of the New Saturday Night, scritto nel 1976 dal critico musicale Nik Cohn. In esso, Cohn raccontava di Vincent, un giovane italoamericano di Brooklyn, lavoratore di giorno e stella delle discoteche di notte.