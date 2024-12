Ilrestodelcarlino.it - Tanti ospiti in diretta. L’olimpionica Balassini e la cantante Rea:: "Superiamo i pregiudizi"

di Alice Pavarotti Una serata all’insegna dello sport, della cultura e della convivialità: ieri il ‘Bar Carlino’ ha accolto un parterre di grandi. Campioni olimpici, cantautori, rinomati pasticceri e affermati giornalisti si sono ritrovati per raccontare storie e condividere emozioni legate al mondo del calcio e non solo. Ad inaugurare la, visibile su Canale 88, sui nostri social e su twitch, è stataEster, che ha fatto la storia dell’atletica italiana nel lancio del martello. "Quando ho iniziato la mia specialità era stata riconosciuta per le donne soltanto l’anno prima, quindi era tutto nuovo, pensate che mi sono fabbricata la mia prima pedana in casa da sola. Ho vissutoe stereotipi, mi dicevano che era una specialità troppo mascolina.