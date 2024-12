Ilveggente.it - Squalifica Sinner, salta tutto: decisione improvvisa

Leggi su Ilveggente.it

da parte dell’organo che deve sentenziare. Ecco cosa ci si aspetta Il 2025 sarà l’anno che deciderà, evidentemente, quello che sarà il futuro di Jannik: il tennista azzurro, come sappiamo, è in attesa da parte di unadel Tas di Losanna dopo che la Wada ha deciso di presentare ricorso nel merito a quella che è stata una sua prima assoluzione. Unache nessuno si aspettava.(Lapresse) – Ilveggente.itCerto, la Wada, a quanto pare, e stando a quelle che sono le notizie riportate dalla Gazzetta dello Sport, ha deciso di aggiornare il suo codice antidoping e le modifiche entreranno in vigore dal primo gennaio del 2027. “I cambiamenti, che ovviamente non impatteranno sul procedimento in corso riguardante il n.