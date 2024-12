Soldati europei in Ucraina dopo il cessate il fuoco con la Russia anche l’Italia pronta a contribuire Crosetto | Peacekeeping? Noi eccelliamo

Leggi su Open.online

Un contingente diper garantire il rispetto deliltra. È la proposta di cui stanno discutendo in queste ore i governi occidentali, caldeggiata a quanto risulta dall’Amministrazione Usa entrante. Non è un mistero che Donald Trump voglia chiudere in fretta la pagina della guerra in Est Europa, e che voglia disimpegnarsi economicamente e militarmente da quello così come da altri teatri di crisi mondiale. Glinon possono permettere che Putin vinca di fatto la guerra, vogliono fornire a Kiev quelle garanzie che gli Usa potrebbero presto non dare più, ma devono fare buon viso a cattivo gioco di fronte al cambio di linea a Washington. Da qui l’idea del piano di schierare le forze congiunte di, sulla scorta di quanto già sperimentato ad esempio nei Balcani o in Libano.