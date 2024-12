Lapresse.it - Siria, rilasciato Travis Timmerman: il cittadino Usa racconta la sua liberazione

C’è anche unamericano,, tra i prigionieri del regime di Assad tornati in libertà dopo la caduta del presidenteno. L’uomo, trovato e soccorso dai ribelli, in un primo momento era stato identificato da alcuni media arabi come il giornalista americano Austin Tice, fatto presto smentito., che ha parlato alla rete televisiva Al-Arabiya, hato di essere stato liberato dopo sette mesi di detenzione e di aver attraversato ladal Libano per un pellegrinaggio religioso.Il giovane americano era apparso in alcuni video circolati online in cui i ribelli dicevano di averlo localizzato e di tenerlo al sicuro.ha affermato di aver attraversato illegalmente laa piedi dalla città libanese orientale di Zahle e ha aggiunto di essere stato trattato bene durante la detenzione, ma di aver sentito torturare altri giovani.