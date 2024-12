Siria Israele e i raid | tra nodo sicurezza e nuovo rischio polveriera

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Una campagna di operazioni militari in“eccezionale per forza e portata”. Che aggiunge “un’altra pericolosa variabile alla situazione in rapida evoluzione” nel Paese”. Scrivono così i giornali americani dopo il crollo del regimeno di Bashar al-Assad che ha innescato una ‘risposta’ da parte di, in nome della “”, concontro obiettivi militari e truppe nel Golanno per la prima volta in 50 anni. Nessun commento, nessuna reazione, almeno per ora da Hayat Tahrir al-Sham (Hts), il gruppo che ha guidato l’offensiva fulminante delle forze anti-Assad. Intanto, il Cremlino non risparmia critiche ae torna a insistere per la rapida “stabilizzazione” della, assicurando che Mosca – che negli anni passati è stata tra i principali sostenitori di Bashar al-Assad – è in contatto con tutte le forze politiche attualmente presenti nel Paese arabo.