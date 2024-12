Lettera43.it - Siria, il governo di transizione sospende la costituzione e il parlamento per tre mesi

Ildiinstaurato indopo la caduta di Assad ha annunciato la sospensione dellae delper un periodo di tre. Obaida Arnaout, portavoce degli affari politici del nuovo, ha dichiarato che durante questo tempo verrà formato un comitato legale per i diritti umani con l’obiettivo di esaminare e modificare laattuale. «La nostra priorità è preservare le istituzioni e proteggerle», ha affermato Arnaout, aggiungendo che il nuovointende instaurare «uno stato di diritto». Lain vigore risale al 2012 e non prevede l’Islam come religione di Stato.Il portavoce del nuovo: «Coloro che hanno commesso crimini contro il popolono saranno giudicati secondo le leggi»In un’intervista presso la sede della radio e televisionena, dove si sono insediati i rappresentanti del nuovo, Arnaout ha assicurato che «tutti coloro che hanno commesso crimini contro il popolono saranno giudicati secondo le leggi».