Ilrestodelcarlino.it - Si accascia per strada: trovato morto dai passanti

Osimo, 12 dicembre 2024 – Tragedia oggi pomeriggio a Osimo. Un uomo di 54 anni è statoto nei pressi di via San Giovanni. Alcunihanno notato l'uomo riverso. Sono stati loro a chiamare il 112 facendo intervenire sul posto l’ambulanza e l’automedica del 118. Quando i soccorritori sono arrivati hanno praticato le manovre rianimatorie ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto è poi intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri del Norm. Si sarebbe trattato di un malore che l'ha colto all'improvviso. Sono già stati svolti tutti gli accertamenti medici necessari e la salma è stata restituita alla famiglia in attesa di fissare i funerali.