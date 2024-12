Davidemaggio.it - Sanremo sfida il Tar: il Comune ricorre contro la sentenza

Ildiha deciso direil Tar della Liguria che ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto alla Rai del Festival di, disponendo l’obbligo – a partire dall’edizione del 2026 – di una gara pubblica per assicurarsi la kermesse. Lo comunica, in una nota, direttamente il sindaco della città dei fiori, Alessandro Mager:Dopo aver analizzato la pratica e approfondito i possibili sviluppi futuri, alla luce del pronunciamento del Tar, abbiamo assunto la decisione dire al Consiglio di Stato per continuare a tutelare ilin tutte le sedi.L’amministrazione civica, si apprende da RaiNews, ha affidato l’incarico allo studio Bonura di procedere all’appello. La posizione delè chiara: il marchio Festival della Canzone Italiana è suo, mentre il format televisivo appartiene alla Rai.