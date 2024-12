Calciomercato.it - Roma-Braga, Ranieri non è ancora contento: “Non è accettabile”. Poi la rivelazione su Saud

Il tecnico giallorosso dopo la vittoria nettissima colparla in conferenza stampa, ovviamente soddisfatto per le prestazioni di Pellegrini,e tutti gli altriLatorna alla vittoria anche in Europa League. All’Olimpico tre punti meritatissimi e netti contro il, che soccombe 3-0 anche se il risultato poteva essere più largo. Un successo arrivato proprio grazie a due giocatori molto attesi come Pellegrini e, protagonisti assoluti e bisognosi di fiducia.Claudio– calciomercato.itA gennaio meglio puntare su 2-3 giocatori di alto livello o creare una rosa più profonda? “Per me è importante fare bene questo mese di dicembre. Sto conoscendo piano piano dei giocatori, ad alcuni sto dando meno opportunità di farsi conoscere da me e mi dispiace, perché meritano tutti ora.