Dilei.it - Pier Silvio Berlusconi: “Momento no per Striscia la notizia. La Talpa è riuscito. Sanremo deve restare in Rai”

Leggi su Dilei.it

È tempo di bilanci per. L’amministratore delegato di Mediaset ha radunato la stampa italiana per il consueto resoconto di fine anno, accompagnato da una cena di gala con tanto di brindisi di auguri per il 2025. Durante la conferendo tanti e diversi i temi toccati: dalla politica al futuro di Canale 5, dalla collaborazione con Maria De Filippi al Festival diche rischia di lasciare la Rai dopo l’ultima sentenza del Tar.Le parole disulae LaDurante l’incontro con i giornalistinon ha nascosto il difficileche sta attraversandola: un brusco calo di ascolti e quotidianamente viene battuto da Affari tuoi di Stefano De Martino. “Sono fiducioso in Antonio Ricci e sul fatto che lui trovi la strada per far crescere il programma.