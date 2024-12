Ilrestodelcarlino.it - Ospedali più tecnologici. Rivoluzione in radiologia tra velocità e precisione

Nuove dotazioni per ladell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna ma anche per i presìdi di Lugo e Faenza. E così gliravennati diventano sempre piùcon 10 nuove apparecchiature radiologiche di ultima generazione. Un investimento reso possibile dai fondi del Pnrr (4 milioni dei 16 destinati alla Romagna) a cui si aggiungono gli altri investimenti dell’Azienda unità sanitaria locale della Romagna che ha speso altri 4 milioni negli ultimi anni nell’ambito ravennate per le tre nuove sale operatorie e altre apparecchiature e attrezzature del nuovo Pronto soccorso. E ladell’ospedale ravennate mostra numeri importanti con oltre 211mila esami nei primi 10 mesi dell’anno. "Le nuove apparecchiature – ha spiegato ieri in occasione della presentazione alla stampa dei nuovi macchinari Maria Teresa Minguzzi, direttrice delladi Ravenna- Cervia – consentiranno esami qualitativamente migliori insieme ad una maggior tutela del paziente per il quale, ad esempio, quando serviranno, sono necessari quantitativi sempre minori di liquidi di contrasto".