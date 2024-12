Laprimapagina.it - Ob, “Mitad”: scopri tutte le novità!

Dal 13 dicembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “”, il nuovo singolo di OB disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 29 novembre.“” è il nuovo singolo di OB e segna un momento decisivo nel percorso artistico dell’autore, che attraverso la musica trova un nuovo modo per raccontare le proprie fragilità. Il titolo, “”, rappresenta l’essenza del brano: la canzone esplora il tema di un amore tossico e la difficile presa di coscienza del trovarsi intrappolati in una relazione che rende difficile comprendere la verità del rapport. Il protagonista della canzone, inizialmente convinto di non avere via di scampo, si rende conto, in un momento di lucidità che la persona che credeva di amare ha un solo obbiettivo: rubare una parte del suo cuore. “” racconta così il processo di risveglio e la ricerca di quella metà di cuore che è stata sottratta.