Nuoto 4×200 femminile quinta e con il record italiano ai Mondiali in vasca corta

Si chiude con un quinto posto la terza giornata deidiindi Budapest per la Nazionale italiana. Niente podio per lastile liberocomposta da Giulia D’Innocenzo, Sofia Morini, Matilde Biagiotti ed Anna Chiara Mascolo, scrivendo di nuovo ilin 7’40”28. Ma non è bastato poiché per il podio si è svolta praticamente un’altra gara rispetto a quella delle azzurre.Una lotta all’ultimo sangue tra Stati Uniti e Ungheria, che ha visto le atlete a stelle e strisce trionfare con il nuovodel mondo in 7’30”13; ma le padrone di casa hanno rischiato il colpaccio grazie soprattutto a un avvio di seconda frazione da capogiro da parte della ventenne Panna Ugrai, che ha poi lasciato il testimone a Dora Molnar. Ma le americane hanno poi messo su una gran seconda parte di gara con Katie Grime e Claire Weinstein.