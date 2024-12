Lanazione.it - "Nora", una anno a fianco della Radioterapia. Intanto la ricerca fa progressi

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 12 dicembre 2024 - "Laè essenziale: senzanon potremmo crescere, non potremmo quindi migliorare e non potremmo garantire ai nostri pazienti le migliori possibilità di cura. Negli anni c'è stata un'evoluzione strepitosa del trattamento radiante, che è sempre più preciso e dunque sempre più in grado di risparmiare gli organi sani che si trovano in prossimità delle aree da irradiare dal rischio di tossicità. E c'è una novità: anche qui a Perugia, grazie all'ausilio di dispositivi adeguati potremo trattare il tumore alla prostata con un'unica seduta, metodo molto vantaggioso e all'avanguardia per i pazienti, in quanto migliora la loro qualità di vita riducendo il numero di accessi nel centro di”. Lo ha detto la professoressa Cynthia Aristei, responsabilestruttura diOncologica e presidente del Comitato scientifico di, l'associazione di volontariato nata per sostenere laoncologica dell’Azienda ospedaliera e dell’Università di Perugia.