Spazionapoli.it - News SSC Napoli, Raspadori e Simeone: gli azzurri hanno deciso il futuro

Leggi su Spazionapoli.it

Arrivano novità in merito alle sorti di Giacomoe Giovanni: ildelinea le due situazioni in vista della prossima finestra di mercato di gennaio.Ilinizia a programmare le sue mosse in vista di gennaio: il club azzurro intende a regalare ad Antonio Conte altri colpi che possano impreziosire l’organico a sua disposizione, così come invocato dallo stesso ex Commissario Tecnico della Nazionale in diverse occasioni. Il reparto che sarà maggiormente tenuto d’occhio è senza dubbio quello difensivo, data la necessità di avere alternative valide e convincenti ai titolari Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani. A confermarlo, d’altronde, è sia la situazione legata a Juan Jesus (in uscita dal club del presidente Aurelio De Laurentiis) e a Rafa Marin (che sembra non aver convinto del tutto Conte).