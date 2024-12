Secoloditalia.it - Multe ai no vax, perché toglierle è un gesto di pacificazione necessario (e aiuta le casse dello Stato)

È giusto o meno cancellare leai no-vax? Mentre la politica si confronta e, a tratti scontra, sulla questione inserita dal governo nel decreto Milleproroghe, già bollinato dalla Ragioneria, c’è chi più che delle polemiche si preoccupa di spiegare la ratio del provvedimento. Che non è affatto un favore ai furbi, come va dicendo l’opposizione, ma un modo per chiudere una pagina lacerante per il Paese, nella quale anche loha compiuto dei passi falsi. E che, tra l’altro, rischia di comportare ulteriori esborsi per lepubbliche, considerando che le spese per esigere i pagamenti sarebbero superiori agli introiti.Bignami: “L’obbligo vaccinale ha rappresentato una sconfitta per lo”“Per Fratelli d’Italia l’obbligo vaccinale ha rappresentato una sconfitta per lofu un’imposizione con cui si obbligava qualcuno a un trattamento sanitario”, ha spiegato il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami.