Migliaia di borse occhiali e sigarette | merce taroccata distrutta in aeroporto

Perugia, 12, dicembre 2024 - La Guardia di finanza e i funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in servizio all'San Francesco d'Assisi di Perugia, hanno proceduto alla distruzione di svariate decine di chili di merci contraffatte, che erano state sequestrate, nel corso dell'anno, nell'ambito dei controlli nei confronti dei passeggeri in transito. Prodotti, quasi sempre individuati a seguito dei controlli bagagli, che sono risultati essere in alcuni casi falsi e, quindi, in violazione dei diritti di proprietà intellettuale e, in altri, pericolosi per la salute dei consumatori. Secondo guardia di finanza e Agenzia gli equivalenti originali dei prodotti contraffatti sequestrati avrebbero avuto un valore commerciale di alcune decine didi euro:, zaini, portafogli,da sole, scarpe, abbigliamento, cinture, ma anche indumenti intimi, tutti griffati e riportanti il logo delle più note case di moda.