Ilrestodelcarlino.it - L’Oasi di Asterix rilancia. Un nuovo anno di iniziative:: "Bambini ancora protagonisti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il progetto Oasi diconferma il suo impegno per il territorio ampliando l’offerta. Giunta al suo 22esimodi attività, l’ormai nota realtà cittadina ieri mattina nella scuola del Preziosissimo Sangue di Gesù (via Napoli) ha presentato le nuovepreviste per il prossimo. "Il mondo diè contento di portare tutte le proprie proposte – sostiene il professor Riccardo Spurio, coordinatore del progetto –. Siamo convinti che questepotrdare a tantila possibilità di fare attività motoria e migliorare il proprio status di salute". Sarcinque le progettualità proposte. Le attività che vavanti da molti anni oggi riescono ad inglobare 76 scuole per un totale di circa 7.800coinvolti. Qui, grazie al sostegno di varie aziende dell’ascolano, ai piccoli verrà garantito di poter fare attività fisica gratuitamente.