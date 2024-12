Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Carezza 2024 in DIRETTA: si parte con gli ottavi di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.39 Tocca alla nostra Elisa Caffont: se la vedrà contro Moisan!12.38 Nessun problema per la giapponese che, sul tracciato rosso, conquista la heat con 47 centesimi.12.36 E’ il momento del testa coda tra la nipponica Tsubaki e la ceca Maderova, prima ed ultima classificata dopo le qualificazioni.meglio Caveziel ma risponde bene nella zona centrale del tracciato Kotnik che passa il turno per 48 centesimi.Si prosegue con Caveziel e Kotnik nella terza batteria.Ha la meglio Krols-Walas che si guadagna il quarto dicontro Bukowska-Chyc per 18 centesimi.Seconda heat tra Krol-Walas (POL) e Payer(AUT).Prima heat conquistata incredibilmente dalla polacca dopo un inizio ad handicap, strappa i quarti diin rimonta per 27 centesimi!12.