Oasport.it - LIVE Skicross, Val Thorens 2024 in DIRETTA: inizia la stagione di Deromedis

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale della prima gara stagionale della Coppa del Mondo di sci freestyle, specialità/2025. Sulle nevi di Val(Francia)lo spettacolo con la gara maschile e quella femminile in cui non mancheranno interpreti azzurri.Occhi puntati su Simone, che ha ben impressionato nelle due run di qualifica. Per l’Italia promossi anche Federico Tomasoni, Dominik Zuech e Yannick Gunsch. Buone impressioni anche dal tedesco Florian Wilmsmann e dal canadese Kevin Drury, che proveranno ad agguantare quantomeno il podio. Inizierà inoltre la difesa del titolo per lo straordinario svedese David Mobaarg-In campo femminile ottimo rientro per Jole Galli, che ha dimostrato brillantezza nelle qualificazioni dominate manco a dirlo dalla svedese Sandra Naeslund dinanzi alla canadese India Sherret ed alla svizzera Fanny Smith.