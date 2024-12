Iltempo.it - L'idea di Trump per distendere i rapporti con la Cina spiazza tutti: l'invito a sorpresa

Abbiamo poche certezze sul futuro degli Stati Uniti targati Donald2.0. Ergo, sappiamo ben poco sull'avvenire del quadro geopolitico mondiale. Forse, possiamo sentirci certi soltanto di un fattore: il vento cambierà rispetto all'amministrazione di Joe Biden, Kamala Harris ei consiglieri. Non fosse soltanto per assecondare quella nutrita parte di elettori che ha dimostrato di esigere un cambiamento di rotta rispetto agli ultimi anni di sciagure. Un piccolo, ma significativo segnale di quanto appena asserito, è l'– senza precedenti nella storia americana – cheavrebbe recapitato al presidente cinese Xi Jinping per il giorno più atteso dalla fine delle urne elettorali: il 20 gennaio 2025, data in cui il tycoon presterà il giuramento che darà il là al suo secondo mandato presidenziale.