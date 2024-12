Justcalcio.com - Il Manchester United ascolterà le offerte per Marcus Rashford a gennaio per finanziare la ricostruzione di Ruben Amorim

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:è in vetrina secondo un rapporto di Posta in lineae ilascolterebbedi 40 milioni di sterline per portarlo via dall’Old Trafford e aumentare il potere di spesa di.La finestra di mercato disi avvicina rapidamente e tutti gli occhi saranno puntati sull’approccio deldopo la scioccante partenza del direttore sportivo Dan Ashworth la scorsa settimana.L’allenatore dei Red Devilssi aspetterà il sostegno della rimanente gerarchia delper iniziare a costruire la squadra di cui crede di aver bisogno per migliorare le fortune del club, ma se lo faranno dovranno affrontare i vincoli delle regole di profitto e sostenibilità della Premier League (PSR).