Ilfattoquotidiano.it - Il comune di Sanremo fa appello contro la sentenza del Tar: quale futuro per il Festival?

Ildiè pronto a ricorrere al Consiglio di Statoladel Tar della Liguria, che dispone l’obbligo di una gara per il, dunque, senza più l’affidamento diretto alla Rai. “Dopo aver analizzato la pratica ed approfondito i possibili sviluppi futuri alla luce del pronunciamento del Tar, abbiamo assunto la decisione di ricorrere al Consiglio di Stato per continuare a tutelare ilin tutte le sedi”, ha spiegato il sindaco della cittadina ligure, Alessandro Mager. Laemessa la scorsa settimana dal Tar, che ha definito “illegittimo l’affidamento diretto alla Rai, da parte deldi, dell’organizzazione del”, ha dunque innescato un terremoto dai contraccolpi imprevedibili. L’unica certezza, per ora, è che l’edizione 2025 non si tocca, poi da quella del 2026 si dovrà procedere “con una gara aperta agli operatori del settore”.