Il Bisonte Firenze torna alla vittoria nel recupero con Cuneo

Honda Olivero– Il0-3 (19-25, 26-28, 20-25)HONDA OLIVERO: Bisegna (L2) ne, Turco, Colombo ne, Martínez 9, Polder 3, Cecconello 5, Panetoni (L1), Scialanca ne, Bjelica 9, Lazic 1, Bakodimou 1, Signorile, Kapralova 11, Sánchez Savón. All. PintusIL: Acciarri 1, Malual 15, Butigan 3, Leonardi (L1), Battistoni 2, Giacomello ne, Nervini 3, Mancini 13, Ribechi, Lapini (L2) ne, Cagnin 3, Agrifoglio 2, Davyskiba 16. All. BendandiARBITRI: Boris – RossiNOTE: durata set: 26’, 31’, 25’; muri punto:4, Il9; ace:2, Il– Ritornonel match cruciale per la stagione per Il. Ilritrova lanel momento più importante, interrompendo la striscia di quattro sconfitte consecutive ed espugnandocon uno 0-3 più sofferto di quanto dica il punteggio: i tre punti conquistati nello scontro diretto con la Honda Olivero valgono tantissimo per le bisontine, che risalgono al nono posto in classifica, mettono cinque lunghezze di margine sulla zona retrocessione e soprattutto ritrovano la fiducia e la serenità necessarie per proseguire al meglio la stagione.