Il Barbera solidale bandi pubblici e un mutuo

Le bottiglie deldi Autari, lo sposo di Teodolinda, per costruire il centro polifunzionale Saporfare. Nell’agriparco di via Papini “Accolti e raccolti“ trova posto anche una vigna. Dalla prima vendemmia 2022, delle circa 500 piante di Barbatella, con l’aiuto tecnico di Marcello Meregalli, sono uscite altrettante bottiglie diAutari, offerte ai donatori che sostengono il progetto del Centro. La vendemmia 2023 è andata distrutta dai temporali, mentre promette bene il raccolto di quest’anno, per cui saranno previste altre 500 bottiglie. "Aiutate me e tante altre persone fragili a dare un valore alla propria vita", l’appello di Alessio Tavecchio. Che cerca sostenitori al suo progetto del costo di un milione e mezzo di euro, per l’edificazione dello spazio da 1.100 metri quadrati, più altri 500mila per gli arredi.