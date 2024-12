Tvzap.it - “Grande Fratello”, aereo per Tommaso: Mariavittoria reagisce malissimo, le sue parole (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

News Tv. È passato unpernella mattinata di oggi, giovedì 12 dicembre 2024, sopra i cieli della casa del. Il giovane concorrente ne è rimasto entusiasta e ha chiamato tutti per festeggiare con lui. Non solo, ha promesso sconti sulle prestazioni per tutti gli Idraulichers, ossia i suoi sostenitori. Ciò che ha colpito di più i telespettatori delè stata la reazione diquando ha saputo dell’per. Cos’ha fatto la concorrente? (Continua dopo le foto)Leggi anche: “Addio a Striscia la notizia?”: l’ammissione di Pier Silvio gela i fan del programmaLeggi anche: Teo Mammucari a “Belve”, la famosa lo vede e minaccia vie legali: “Sono rimasta molto offesa”La situazione traNonostante per mesisiano sempre stati vicini, qualcosa è cambiato nel loro rapporto di recente.