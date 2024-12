Metropolitanmagazine.it - Google 2024, ecco quali sono stati i personaggi ( e gli addii) più cercati dagli italiani quest’anno

Leggi su Metropolitanmagazine.it

piùsunel? SuTrends è apparsa la lista di tutti i vip, cantanti, sportivi, e personalità importanti che glihanno digitalo sul noto motore di ricerca.piùLa fine dell’anno volge al termine, e come ogni dicembre, è tempo di bilanci.ha condiviso la lista dinoti, cantanti, canzoni, significati, parole, perché e quant’altro più digitati sul noto motore di ricerca. La regina diè la bravissima cantante Angelina Mango, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremocon il brano La Noia; Angelina è stata ilo più cercato di. Ma non solo: fra i cantanti anche Ghali, Geolier, Rose Villain e tanti altrinoti come la pugile Imane Khelif, la tennista Jasmine Paolini e l’attuale Presidente degli USA Donald Trump.