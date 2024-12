Lanazione.it - Firenze, Aldo Cazzullo presenta il suo libro ‘Il Dio dei nostri padri’

, 12 dicembre 2024 - Ipadri erano convinti di vivere sotto l’occhio di Dio: la sua esistenza era certa come quella del sole che sorge e tramonta. Oggi abbiamo smesso di crederci o anche solo di pensarci. E la Bibbia non viene letta più come una volta. Invece è unmeraviglioso che si può leggere anhe come un grande romanzo, quasi un’autobiografia di Dio. Ne è convinto il giornalista e scrittorenel suo ultimo“Il Dio deipadri” (HarperCollins) che saràto il 13 dicembre, alle 21, al Teatro della Comunità Giovanile San Michele a(via Pietro di Cosimo, 21). Con l’autore saranno presenti Agnese Pini, direttrice La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino e Quotidiano nazionale, e don Francesco Vermigli, direttore ufficio catechistico della diocesi.