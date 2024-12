Tpi.it - Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 12 dicembre 2024

di, 12Questa sera, giovedì 12, alle ore 21,25 su Rete 4 torna, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti. Ma di cosa si parlerà? Quali sono gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Nel corso della serata verrà dato ampio spazio alle proteste nelle periferie milanesi, soprattutto dopo gli sviluppi nelle indagini sulla morte del giovane Ramy Elgaml. Ma non finisce qui. I telespettatori avranno modo di fare un viaggio in alcune aziende del settore automobilistico, le stesse che stanno affrontando licenziamenti di massa anche a causa della transizione verso l’auto elettrica.