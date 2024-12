Game-experience.it - Dragon Ball: Sparking! Zero, è disponibile il nuovo aggiornamento con novità su multiplayer e non solo

Bandai Namco ha rilasciato ildiche introduce importanti miglioramenti, tra cui la possibilità di giocare in modalità schermo condiviso con tutti e 12 gli scenari, unamolto attesa dai fan dellocale.Di conseguenza grazie a questoupdate i fan non saranno più confinati alla Stanza dello Spirito e del Tempo, potendosi godere il dinamismo delle battaglie preferite in qualsiasi scenario. Ilporta con sé anche la nuova mossa High-SpeedDash, che consente di avvicinarsi rapidamente agli avversari (R2 + X o A).Inoltreha ricevuto anche nuove opzioni che permettono di regolare la telecamera per un’esperienza più immersiva e di personalizzare i menu, ad esempio cambiando il metodo di visualizzazione dei personaggi.