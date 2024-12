Ilnapolista.it - Di Canio: «Prima col City dovevi solo pregare, ora sai di poter vincere»

Leggi su Ilnapolista.it

La Juve sorprende e domina la sfida contro ilin Champions League vincendo per 2-0. Ai microfoni di Sky Sport, Paolo Diha parlato del successo della Juventus:«La Juventus ho detto che deve trovare ancora la propria identità, ma contro questoho sempre pensato che potesse farcela. Una volta contro ilti chiudevi e speravi. Ora se ti chiudi loro non hanno più un gioco annichilente e quindi ti danno possibilità di, ora sei quasi sicuro di avere possibilità di batterli.Leggi anche: Guardiola: «Come sei esce da questo periodo? Giocando come questa sera»La Juventus ha giocato con grande applicazione e attenzione nello stretto nel primo tempo, poi nel secondo tempo ilsi è allungato e allargato, i centrocampisti non sono più riusciti a chiudere e i difensori sono un disastro in questo momento.