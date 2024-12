Amica.it - Come realizzare fiocchi nei capelli con i propri… capelli

Leggi su Amica.it

Sembra impossibile farne a meno. Tra gli accessori per ida sfoggiare sotto le festività ce n’è uno imprescindibile, che più natalizio di così non si può: il fiocco. Star e comuni mortali stanno riportando in auge un trend dal sapore retrò, eternamente chic. Mollette, fermae cerchietti si annodano per abbellire code e mezzecode e regalare immediatamente un look tradizionale.Il rosso è, per definizione, il colore del Natale: spazio ascarlatti, di velluto, a quadretti e a righe. In nero e glitter, per brillare ancora di più. Su TikTok e Instagram fioccano i tutorial per realizzarli con le proprie chiome: basta un po’ di manualità e il gioco è fatto. Guarda di più nel video di Amica.it. GUARDA LE FOTOAccessori perautunno inverno 2024, idee: fasce,, scrunchie e gioielli Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAneicon i propri.