Civitavecchia si ribalta con l’auto in una rotonda | anziano salvato dai Vigili del Fuoco

, 12 dicembre 2024- Questa mattina, intorno alle 9:00, ideldisono stati chiamati a intervenire in via Alfio Flores a causa di un incidente stradale. Unsignore, mentre era alla guida della sua auto, ha perso il controllo e ha colpito unandosi. Idelsono arrivati prontamente e hanno estratto l'uomo dal, affidandolo poi alle cure del personale del 118. Fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Sul posto anche i carabinieri.