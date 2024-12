Puntomagazine.it - Casillo (Pd): ‘Bene la pronuncia della Cassazione. Su Autonomia continua la nostra battaglia”

Marioannuncia il massimo impegno del partito in caso di referendum, ribadendo le preoccupazioni per le disuguaglianze territoriali e l’unità nazionale.“La decisionesull’ammissibilità del referendum contro l’differenziata, voluta dal ministro Calderoli, è un passo importante e positivo. Abbiamo considerato fin dall’inizio l’differenziata, così come concepita dal governo Meloni, un progetto sbagliato che mina l’unità del Paese e aumenta le disuguaglianze tra i territori. Attendiamo ilmento definitivoCorte costituzionale, ma, se si arriverà al referendum, faremo laparte con determinazione per cancellare questa legge” – è quanto dichiara Mario, capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionaleCampania.