Zon.it - Caos traffico sulla Tangenziale di Salerno: un’ora per pochi chilometri

Leggi su Zon.it

Nuova mattinata da incubo per gli automobilisti salernitani intrappolati neldellacittadina. Nonostante il sole, le code in direzione Sud hanno reso difficoltosi gli spostamenti verso i rioni orientali, via San Leonardo e la zona industriale. La situazione critica è stata segnalata dalla pagina Facebook dell’emittente televisiva LiraTv.Disagi e rallentamentiLe difficoltà non si sono limitate alla: forti rallentamenti sono stati registrati anche tra Torrione, Pastena e Mercatello. Molti automobilisti, costretti a interminabili file, hanno espresso il loro malcontento. In particolare, chi avrebbe dovuto essere al lavoro alle 8:30 ha impiegato oltreper percorrere, ad esempio dal centro cittadino fino a Pastena.Segui ZON.IT su Google News.