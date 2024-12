Thesocialpost.it - Bollette, nuovi aumenti in arrivo: quest’inverno i costi del riscaldamento più alti di sempre

Milano, Roma e Palermo si preparano a un inverno segnato dasignificativi delledel gas, conben superiori rispetto agli anni della crisi 2022-2023 e al periodo pre-crisi 2019-2020. Le stime, elaborate da Ecco, il think tank italiano per il clima, evidenziano come l’incremento dei prezzi sia legato a fattori geopolitici, nonostante gli stoccaggi siano pieni e l’utilizzo dei gasdotti sia stato limitato al 42% della capacità nominale.Leggi anche:del gas, arriva la stangata: ecco perchéI rincari in cifre: quanto costerà riscaldarsi nelle principali cittàA Milano, una casa di 70 metri quadrati in classe energetica G richiederà una spesa di 1.403 euro, il 20% in più rispetto all’inverno 2022-2023 e il 68% in più rispetto al 2019-2020. Per abitazioni più grandi, come quelle di 110 metri quadrati, il costo salirà a 2.