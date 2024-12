Lanazione.it - Andrea Magini presenta il primo videoclip musicale realizzato con l’intelligenza artificiale

Pisa, 12 dicembre 2024 –torna con un nuovo progetto che unisce musica, poesia e innovazione tecnologica. È ufficialmente disponibile ildi "Valzer per cuori stanchi", brano che fa parte del suo ultimo lavoro discografico. Questo video rapuna pietra miliare per l'industriaitaliana: è ildi una canzone in lingua Italiana interamenteutilizzando, dalle imgenerate alla narrazione visiva. "Valzer per cuori stanchi" non è solo un brano, ma un invito a riflettere su tematiche sociali di grande attualità. La canzone racconta la storia di un clochard che trova un momento di gioia effimera nel suono dei tacchi di una donna sconosciuta. La scena, malinconica e potente, svela la dignità nascosta tra le pieghe di una vita ai margini, portando l’ascoltatore a interrogarsi su temi come l'emarginazione, la solitudine e il bisogno di umanità.