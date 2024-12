Ilrestodelcarlino.it - Al Noi Lounge doppio concerto con Casabianca e JJ Vianello

In riviera prosegue la rassegna di musica dal vivo organizzata al NoiMusic Club, per la direzione artistica di Fabio Nobile. Sabato sera, alle 22, Sergio(nella foto) presenterà il suo spettacolo di musica e cabaret, in uno spettacolo comico e musicale di cui lo stessoè ideatore, autore dei testi e brillante mattatore. Sul palco questo artista poliedrico proporrà un monologo di grande ironia, uno spettacolo semplice nel senso più genuino del termine, perché è proprio nella semplicità che si può ritrovare il divertimento autentico e spontaneo, caratterizzazione da una narrazione ricca di verve. Sergio Cenci, in arte, 58 anni, originario di Rimini, si autodefinisce un "cantattore" e in carriera si è guadagnato un pubblico vasto; ha all’attivo sei album come autore e interprete.