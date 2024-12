Quotidiano.net - Trump e l’incontro con Macron e Zelensky: cosa ha chiesto il tycoon per l'Ucraina

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 11 dicembre 2024 – Cessate il fuoco immediato e negoziati per porre rapidamente fine alla guerra in. Sarebbero queste le richieste avanzate dal presidente eletto Donaldnelche si è tenuto a Parigi, a margine dell'inaugurazione di Notre Dame. Trentazinque minuti di faccia a faccia fra i tre, senza la presenza di consiglieri, e senza fornire dettagli specifici su alcuna visione per riportare la pace in. E’ quanto emerge da una ricostruzione di Reuters che fornisce i primi indizi su come potrebbero svolgersi i negoziati per porre fine al conflitto sebbene il processo che coinvolge il presidente russo Vladimir Putin sia irto di difficoltà e il ruolo degli Stati Uniti non sia ancora chiaro. Il presidente ucraino Volodymyrha sfruttato il suo primo incontro condopo le elezioni negli Stati Uniti per spiegare la necessità di Kiev di garanzie di sicurezza in un'eventuale conclusione negoziata della guerra con la Russia, hanno affermato due fonti a conoscenza dei colloqui del 7 dicembre.