Lanazione.it - Pandemia economica, la ricetta di Papini: "Usare flessibilità per salvare le imprese"

"Dobbiamo sfruttare al massimo ladelle normative sugli aiuti, offrendo contributi, garanzie pubbliche sui prestiti e sgravi fiscali alle aziende danneggiate dal lockdown, e sospendere temporaneamente i vincoli del Patto di Stabilità. In una fase di contrazionegeneralizzata, come quella attuale, una maggioredi queste norme è cruciale". Così Alessandra, segretario generale ConfartigianatoArezzo facendo seguito alle dichiarazioni del presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli, che ha avvertito sul rischio di una "" innescata da shock esterni e ha esortato le istituzioni a intervenire con urgenza. In particolare per quanto riguarda le norme di credito che in questa fase devono essere superate. Le regole di "forbearance" (o forborne) sono norme europee che disciplinano la concessione di credito versoin temporanea difficoltà finanziaria.