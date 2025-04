Lanazione.it - All’ippodromo by night: "Riflettori e altoparlanti metterebbero in pericolo il ciclo vitale del Parco"

da stadio ed inquinamento acustico sono un serio rischio al normaledi animali ed uccelli selvatici che nelle fasi crepuscolari e notturne svolgono le più importanti e vitali attività". Lo dice Giuseppe Vecchio laureato in Scienza e tecnologia della produzione animale di Unipi. Vecchio ha un Phd in Scienze Agrarie e Veterinarie ad Unipi ed è agronomo e tecnico faunistico per Agrofauna. Ed è a lui che chiediamo un parere tecnico sulla proposta del consigliere regionale di FdI Diego Petrucci di aprire l’ippodromo di San Rossore alle corse notturne. Cosa non va in quella proposta? "Abbiamo una struttura ricreativo-ricettiva sportiva all’interno di un. L’ippodromo è contenuto in un’area protetta e deve convivere con esso. Non si sta parlando dell’ippodromo alle Cascine a Firenze dove si fanno corse notturne, si parla di undi pregio e di grande importanza per la tutela di fauna selvatica e biodiversità".