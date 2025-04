Strage del bus condanna definitiva L’ex ad di Autostrade andrà in carcere

condanna a sei anni per L’ex ad di Aspi Giovanni Castellucci: per L’ex alto dirigente di Autostrade si aprono ora le porte del carcere per la Strage del viadotto Acqualonga. Con sentenza definitiva depositata ieri, gli ermellini hanno respinto i ricorsi proposti dalL’ex ad e dagli altri imputati (confermati i 9 anni per il proprietario del bus, Gennaro Lametta), ribadendo le pene per i reati di disastro colposo e omicidio colposo plurimo, in relazione alla Strage del viadotto del 28 luglio 2013, che causò la morte di 40 persone nel tratto autostradale di Monteforte Irpino (Avellino). La Suprema Corte, nel rigettare i gravami, ha ribadito le valutazioni già espresse dalla Corte d’Appello di Napoli, confermando la responsabilità colposa di Castellucci (che in primo grado era stato assolto) e degli altri imputati circa la mancata adozione di misure idonee a prevenire il cedimento strutturale della fiancata del viadotto che causò la caduta nel vuoto del bus al quale si erano rotti i freni e mancava di revisione. Quotidiano.net - Strage del bus, condanna definitiva. L’ex ad di Autostrade andrà in carcere Leggi su Quotidiano.net La Corte di Cassazione conferma laa sei anni perad di Aspi Giovanni Castellucci: peralto dirigente disi aprono ora le porte delper ladel viadotto Acqualonga. Con sentenzadepositata ieri, gli ermellini hanno respinto i ricorsi proposti dalad e dagli altri imputati (confermati i 9 anni per il proprietario del bus, Gennaro Lametta), ribadendo le pene per i reati di disastro colposo e omicidio colposo plurimo, in relazione alladel viadotto del 28 luglio 2013, che causò la morte di 40 persone nel tratto autostradale di Monteforte Irpino (Avellino). La Suprema Corte, nel rigettare i gravami, ha ribadito le valutazioni già espresse dalla Corte d’Appello di Napoli, confermando la responsabilità colposa di Castellucci (che in primo grado era stato assolto) e degli altri imputati circa la mancata adozione di misure idonee a prevenire il cedimento strutturale della fiancata del viadotto che causò la caduta nel vuoto del bus al quale si erano rotti i freni e mancava di revisione.

Strage bus: pena definitiva per Castellucci. Avellino, strage del bus condanna definitiva per l'ex ad di Autostrade. La strage del bus precipitato dal ponte vicino ad Avellino, condanna definitiva per Castellucci. Strage del bus di Avellino: definitiva la condanna a 6 anni per Giovanni Castellucci. Sei anni per la strage del bus con 40 morti. L'ex ad di Aspi Castellucci finisce in carcere. Condanna definitiva per Giovanni Castellucci: sei anni per la strage del viadotto Acqualonga.

