Stellantis consegne in calo del 9% Tracollo sul mercato Usa | -20%

consegne consolidate nel primo trimestre a livello globale, rispetto al 2024: i numeri presentati ieri mattina da Stellantis si sono trasformati subito in un’altra giornata difficlie in Borsa. Dopo essere sceso anche a livelli più bassi, a Piazza Affari il titolo ha chiuso a -3,81%, e Ferrari (-1,88%). Il termine "consegne" – spiega Stellantis – identifica il numero di veicoli consegnati alla rete di vendita, ai distributori o direttamente dall’azienda ai clienti retail e alle flotte, che determinano la rilevazione dei ricavi di vendita. Il calo è del 9% complessivo a livello mondiale, ma ci sono mercati che in cui Stellantis ha sofferto di più nei primi tre mesi del 2025. In Nord America la flessione è pesante: -20%, cioè 325.000 veicoli, in calo di 82. Quotidiano.net - Stellantis, consegne in calo del 9%. Tracollo sul mercato Usa: -20% Leggi su Quotidiano.net Un milione e duecentomila unità in meno diconsolidate nel primo trimestre a livello globale, rispetto al 2024: i numeri presentati ieri mattina dasi sono trasformati subito in un’altra giornata difficlie in Borsa. Dopo essere sceso anche a livelli più bassi, a Piazza Affari il titolo ha chiuso a -3,81%, e Ferrari (-1,88%). Il termine "" – spiega– identifica il numero di veicoli consegnati alla rete di vendita, ai distributori o direttamente dall’azienda ai clienti retail e alle flotte, che determinano la rilevazione dei ricavi di vendita. Ilè del 9% complessivo a livello mondiale, ma ci sono mercati che in cuiha sofferto di più nei primi tre mesi del 2025. In Nord America la flessione è pesante: -20%, cioè 325.000 veicoli, indi 82.

